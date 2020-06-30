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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı

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Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinde kullanılacak 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılmak üzere üretilen buhar jeneratörleriyle santral inşaatında önemli bir aşama daha sona erdi.

Gerekli test ve kontrollerin yapıldığı buhar jeneratörleri üzerinde kalite uzmanları tarafından her bir ürün için toplamda 415 kontrol operasyonu gerçekleştirildi.

Her birinin çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre, ağırlığı ise 340 ton olan jeneratörlerin üretim ve kontrol aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor. 

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