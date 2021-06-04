‘Akılsız’ telefona talep arttı, kaçak patladı

İstanbul polisi, düzenlediği operasyonda 3 milyon lira değerinde 10 bin 634 tuşlu cep telefonu ele geçirdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla tuşlu telefon getirerek internet üzerinden piyasaya süren bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Fatih ve Gaziosmanpaşa’da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 milyon lira değerinde 10 bin 634 tuşlu cep telefonu, 8 bin 649 telefon bataryası, bin 292 cep telefonu ekranı, 520 tablet ekranı ele geçirildi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte halk arasında ‘yaşlı telefonu’ olarak bilinen kamerasız ve tuşlu telefonlara olan rağbet azalmıştı. Kullanımının kolay olması nedeniyle yaşlıların tercih ettiği tuşlu telefonlara Genelkurmay Başkanlığı’nın birliklerde kısmen izin vermesi talep patlamasına neden oldu. Kısa zaman önce 50-100 liraya alıcı bulamayan tuşlu telefonlar, şimdilerde 250-500 lira arasında alıcı bulmaya başladı.

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