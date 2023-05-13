Akıllı ürünler ile maksimum koruma! Evde 'akıllı' güvenlik

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YOĞUN geçen bir çalışma döneminin ardından ısınan havaların da etkisiyle tatil hayalleri kurulmaya, planlar yapılmaya başlandı. Böyle zamanlarda tatil yapmayan hatta mesaiye kalan kişiler de var. Onların mesaisi siz tatildeyken yoğunlaşıyor. Çünkü çalışmalarının hedefi eviniz ya da işyeriniz. Bu ‘kötü niyetli’ kişilere karşı uzun süredir farklı tedbirleri önümüze koyan sistemler var. Bu sistemlere artık yapay zekâ hâkim.



ARTIK ÇOK AKILLI



Akıllı güvenlik sistemleri olarak özetleyebileceğimiz bu teknoloji, 2023’te hiç olmadığı kadar güçlü. Örneğin internete bağlanan akıllı güvenlik kameralarıyla evinizi yurtdışında bile olsanız canlı olarak izleyebilirsiniz. Yeni nesil kameralar sayesinde evinizin içindeki sesleri uzaktan duyabilir, evinizde en ufak bir hareket olduğu zaman anlık bildirim alabilirsiniz. Aynı zamanda bu kameraları evin dışında da kullanabiliyorsunuz. Örneğin bahçenizi ya da garajınızı da uzaktan kontrol edebilirsiniz. Yeni nesil akıllı sistemleri uzunca bir süredir evinizdeki evcil hayvanlarla insanları ayırt edebilecek hassasiyete sahipler. Böylelikle sadece gerçek tehlikelerde bildirim alabiliyorsunuz. Yeni nesil akıllı kamera sistemleri, genelde motorlu bir temel üzerine kuruluyor. Bu sayede kameraları konumlandırmak çocuk oyuncağı haline geliyor, kafası dönebilen kamera ile 360 derecelik koruma elde edilebiliyor. Yeni kameraların görüntü kaliteleri de oldukça yüksek. Artık çok net görüntüler veren 4K çözünürlük standart olmaya başladı, ürünlerin düşük ışık performansları adeta profesyonel bir kamera seviyesine ulaştı. Renkli olarak gece görüşü sunan akıllı güvenlik kameraları dahi var. Böylelikle gece görüntüleri daha kullanılabilir hale geliyor.



SENSÖRLERLE EK KORUMA



Evinizi ya da işyerinizi kötü niyetli kişilerden korumak için elbette güvenlik kameraları dışında başka seçenekleriniz de var. Örneğin istediğiniz alanlara bir ana ünite üzerinden internete bağlanan kapı ve pencere sensörleri koyabilirsiniz. Bu sayede kapılar ya da pencereler açıldığı anda bildirim alabilirsiniz. Aynı şekilde evinizi hareket sensörleriyle donatarak en ufak hareketten dahi haberdar olabilirsiniz. Bu sistemler sessiz olarak görev yaptığından, hırsızları polisten yardım alarak suç üstünde yakalamanız kolaylaşıyor.



ÜTÜNÜN FİŞİ ARTIK SORUN DEĞİL



Bu arada güvenlik süreci sadece “hırsızlık” ile sınırlanmıyor. Evinizi ya da işyerinizi büyük sıkıntı yaratabilecek diğer tehlikelere karşı da koruyabilirsiniz. Örneğin evinize akıllı duman ve su sızıntı sensörleri koyabilirsiniz. İnternete bağlanabilen bu donanımlar sayesinde evinizde bir su patlağı ya da yangın olduğu zaman anlık olarak bildirim alabilirsiniz. Bunlara ek olarak akıllı priz kullanmak da ev güvenliğinizi sağlama konusunda hayatınızı oldukça kolaylaştırabilir. İnternete bağlanabilen ve artık çok farklı boyutta versiyonları bulunan akıllı prizler ile tatile gittiğiniz zaman “Acaba ütünün fişini çektim mi” gibi soruları unutabilir, prizlerin açık olup olmadığını telefondan kontrol edebilir ve eğer priz açıksa özel bir mobil uygulama üzerinden kapatabilirsiniz. Teknolojinin gelişmesiyle evlerinizin kapı zillerini dahi akıllı hale getirmek elinizde. Sayıları artan donanımlar sayesinde siz evde yokken kapınıza gelenleri de tıpkı bir akıllı güvenlik kamerası gibi uzaktan takip edebilirsiniz.



UÇAN GÜVENLİK KAMERASI



Peki akılı güvenlik sistemlerinin geleceğinde neler var? Evlerimizi ya da işyerlerimizi gelecekte ne tarz ürünler koruyacak? Bu konuda karşıma çıkan en ilginç örneklerinden biri Amazon imzalı ‘uçan güvenlik kamerası’ olmuştu. 2024’ten önce satışa sunulmayacak bu ilginç ürün, temelde üstünde kamera olan ufak bir drone. Özel şarj özellikli istasyona sahip olan ürün, konumlandırıldığı alanda etrafa zarar vermeden uçuyor ve belirli rotaların güvenliğini sürekli olarak kontrol ederek garanti altına alıyor. Bu arada gelecekte ev ya da işyerlerinin güvenliğini ufak boyutlu robotlar da üstlenecek, bazı örnekleri şimdiden hayatımızda olan bu elektrikli robotlar, konumlandırıldığı ortamda devriye atarak diğer akıllı güvenlik ürünleriyle beraber çalışabilecek.

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AKILLI GÜVENLİK KAMERASI

Anker Eufy Security 360 güvenlik kamerası, hareket edebilen kafa yapısı sayesinde 360 derece kontrol getiriyor. Bu sayede istenilen her yere konumlandırılabilen ürün, 2K çözünürlükte görev yapıyor ve kızılötesi olarak gece görüşüne de sahip. Evcil hayvanlar ve insanları ayırt ederek bildirim de atabilen ürün, mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor ve aktivite bölgeleri ile sadece sizin seçtiğiniz belirli alanlara odaklanabiliyor. Fiyatı: 999 TL





TOPLU GÜVENLİK

TP-Link markasının Tapo adında birden fazla akılı ürünü bulunuyor. Firmanın bu seride yer alan Tapo T110 isimli akıllı kontakt sensörünü pencere ve kapılara konumlandırarak açık mı diye kontrol edebilir, Tapo T100 isimli akıllı hareket sensörü ile ortamdaki hareketler hakkında bilgi sahibi olabilir, bu sete firmanın farklı versiyonları bulunan akıllı güvenlik kameralarından birisini ekleyebilir ve tüm ürünleri H100 isimli merkezi kontrol ünitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sürekli olarak internete bağlı kalan bu ünitenin bir akıllı telefon uygulaması bulunuyor, buradan her konuda bilgi alınabiliyor ve otomatik koruma ayarları yapılabiliyor. Paket fiyatı: Yaklaşık 2 bin TL

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AKILLI KAPI ZİLİ

İnternete bağlanabilen AKILLI KAPI ZİLİ S-Link Swapp, bünyesinde yer alan kamera sayesinde evinize ya da işyerinize gelenleri görmenize imkân tanıyor. Kamerasına akıllı telefon uygula-masıyla uzaktan erişim sağlanabilen ürün, 1080P görüntü kalitesi sunuyor ve kapıda hareket algıladığı zaman bildirim geçebiliyor. Çift taraflı konuşma desteği olan cihaz, bu sayede siz evde yokken kapınıza gelen bir kuryeye paketinizin bırakılmasını istediğiniz yeri söyleye-biliyorsunuz. Fiyatı: 1.054 TL





LİDERDEN 8K İLE TEKNOLOJİ ŞOVU

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PREMIUM TV pazarı başta olmak üzere tüm TV segmentlerinde liderliğini sürdüren Samsung, 2023 model Neo QLED 8K ve QD-OLED televizyonlarını İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıttı. “Hiç olmadığı kadar etkileyici” sloganıyla 2023 model televizyon modellerini sahaya çıkaran Samsung, sektöre öncülük eden gelişmiş teknolojileri ve yaşamı kolaylaştıran SmartThings güncellemeleriyle premium izleme deneyimi sunuyor. Samsung Neo QLED 8K ve QD-OLED modellerinin yer aldığı modeller, üstün teknolojilerin daha kolay, stressiz, sezgisel ve insan yaşamıyla bir bütün hale getirilmesiyle kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine odaklanıyor. Samsung’un SmartThings hizmetiyle benimsediği “Calm Tech” (Rahat teknoloji) kavramı ise kullanıcılara problemin varlığından haberdar olmadan çözüm sunuyor.





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İNOVASYON ÖDÜLLÜ TEKNOLOJİ

Samsung, televizyon üretiminde; sürdürebilirlik odaklı yaklaşımları benimsiyor. Güneş enerjisiyle şarj olabilen üçüncü nesil SolarCell Uzaktan Kumandası’nda artık daha az malzeme kullanılıyor ve kumanda daha kompakt bir yapıda. Yeni nesil modellerde bir diğer dikkat çekici özellik ise Relumino modu. 2023 CES İnovasyon Ödülü’ne sahip olan Relumino modu, görme problemi yaşayanların daha kolay izlemesini sağlıyor. Diğer yandan QLED 8K ile gerçeğe en yakın görüntü kalitesi ve sürükleyici ses özellikleri sunan Samsung, 98 inçlik bir modelini de seriye eklemiş.