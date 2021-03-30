Akıllı telefonda üretim üssü

2 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrika, Çin, Hindistan ve Endonezya’daki fabrikalarından sonra Xiaomi’nin Salcomp ile üretim yaptığı 4’üncü fabrika olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış törenine gönderdiği mesajda “Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

“Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye’nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor” diyen Erdoğan, “Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkânı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor” ifadelerini kullandı.



30 MİLYON DOLAR



Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomik reform paketinin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, “Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezlerini Türkiye’de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da etkinliğe video mesajla katıldı.

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