Akıllı ayna temassız alışveriş

Koronavirüs hayatımızın her alanında etkisini gösterdi. Ev düzenimiz, iş hayatımız, sosyalleşme alışkanlıklarımız derken alışverişlerde de yeni döneme ayak uydurmak durumunda kaldık. Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar kapılarını açsa da salgın henüz bitmedi. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamakta fayda var. İşte bu durumdan yola çıkan Yıldız Teknopark şirketleri hem normalleşme sürecini destekleyen hem de tedbirli olunmasını sağlayan farklı yazılım ve uygulamalar geliştirdi.

YENİ DÖNEM

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, bu yeni dönemde mağaza içerisinde güvenli alışveriş ortamını sağlamak ve şirketlerin giderek büyüyen e-ticaret cirolarını daha da yukarıya taşımaları için yapılması gereken çalışmalar olduğunu söylüyor. Yeni dönemde perakendecilerin neler yapması gerektiğiyle ilgili pek çok araştırma yayınlandığını belirten Güner, “Bu araştırma raporlarında görüyoruz ki önümüzdeki dönemde alışverişte teması en aza indirenler kazanacak. Çünkü kimse deneme kabinlerinde ürün denemek istemediği gibi, herkesin arzusu temassız ödeme ve kasasız mağazacılıktan yana. Yıldız Teknopark bünyesindeki şirketler arasında bu talebi karşılamaya dönük pek çok yazılım ve çözüm geliştirmiş şirket var” diyor. Güner, teması minimum seviyede tutmak istediğimiz ve alışverişin online’a kaydığı bugünlerde Yıldız Teknopark bünyesindeki şirketler tarafından geliştirilen şu ürünlere dikkat çekiyor:

MAĞAZALARI SİZE GETİRİYOR

Arccod Yazılım Bilgi Teknolojileri, şirketlerin ürünlerini uzaktan pazarlamasını sağlıyor. Kullanıcıların bütün platformlardan (Bilgisayar, mobil cihazlar, web, sanal gerçeklik gözlüğü) ulaşacağı yazılımlar, ürünlerin üç boyutlu olarak incelenebilmesi, renk değişikliklerinin yapılabilmesi, mekan içerisinde AR teknolojisi ile gerçek ölçüleriyle görüntülenebilmesi gibi uygulamalara imkan sağlıyor. Arccod mühendisleri şu anda sanal mağaza projesi üzerinde çalışıyor. Yıldız Teknopark şirketlerinden Xtinge ise ev ve ofis dekorasyonuna destek oluyor. Şirket, mobil cihazlarda insanların ev veya ofis ortamlarını 3 boyutlu tasarlayarak beğendikleri ürünlerin siparişini verebilmesini sağlıyor.

TEMASSIZ SİPARİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Restoranlar yeni normalde menülerin kullanılmamasına karar verildi. Yeme-içme sektörüne özel yazılım çözümleri üreten Arkhe Yazılım Teknolojileri restoran ve kafelerde, teması minimum düzeye indirmek ve işleyişi aksatmadan sonlandırabilmek için, ‘E-Menü’ uygulaması geliştirildi. E-Menü ile beraber müşter, cep telefonuyla işletmenin menüsüne bakabiliyor, siparişini kendi telefonuyla veriyor ve ödemesini tamamlayarak neredeyse sıfır temas ile işletmeden ayrılabiliyor.

ÖDEME KUYRUĞU SONA ERECEK

ETG, kasa ve kasiyer olmadan online ödeme sistemlerini mağaza içerisinde hayata geçirmeye başladı. Arçelik ve Beko’nun 3 bine yakın mağazasında projesi devam eden şirket, mobil uygulama üzerinden ya da müşterinin indirdiği mobil uygulama üzerinden satış ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

OTOMATLARA DOKUNMAYA GEREK KALMAYACAK

E-Vend, mobil uygulamasıyla otomatlardan tamamen temassız ürün seçme, sepete ekleme, ödeme ve satın alma imkanı sunuyor. Bu uygulama üzerinden etraftaki otomatları görebiliyor ve yanlarına gitmeden otomat türünü, içindeki ürünlerin adetlerini, fiyatlarını, stok durumunu ve kampanyaları da takip edebiliyorsunuz.