Akbank küresel girişim ağına katıldı

Akbank, girişime Türkiye’den katılan ilk banka ve kurum olduğunu açıkladı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Sürdürülebilirlik alanında dünyaya ve ülkemize fayda sağlayacak her türlü girişimin destekçisi olmaya çalışıyoruz. İş stratejimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz sürdürülebilirlik konusunda yakın zamanda açıkladığımız stratejimiz ve somut hedeflerimizle yepyeni bir dönemi başlattık. Kapsayıcılık ve çeşitliliği kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Geleceğin Türkiye’si için çalışırken herkesin yeteneklerinden, düşüncelerinden faydalanmanın önemine inanıyor, bunu yaratıcılığı da tetikleyecek büyük bir değer olarak kabul ediyoruz” dedi. The Valuable 500 bütün tedarik zincirindeki iş sistemini engelli bireylerin yararına dönüştürmeyi hedefleyen tek küresel CEO topluluğudur. Girişime iki yılda 35 ülkeden 400’ün üzerinde CEO katıldı.