Akaryakıta çifte indirim

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Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/TL kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Akaryakıt sektörü kaynaklarının Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına benzinde 1 lira 37 kuruş, motorinde 1 lira 24 kuruş indirim yapılacak. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42.61 TL’ye, Ankara’da 43.50 TL’ye, İzmir’de 43.74 TL’ye gerileyecek. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı ise, yaklaşık olarak İstanbul’da 40.11 TL’ye, Ankara’da 41.04 TL’ye, İzmir’de 41.29 TL’ye gerileyecek.