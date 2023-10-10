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AK Partili Güler'den günlük kiralık evlerle ilgili önemli açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Konut#Kiralama#Abdullah Güler
AK Partili Gülerden günlük kiralık evlerle ilgili önemli açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 13:23

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını söyledi.

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Günlük olarak kiraya verilen evlere ilişkin olarak bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına gidiliyor. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, 30 maddelik teklifi Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Güler "Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek" dedi.

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Güler'in açıklamaları şöyle:

28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.

 

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#Konut#Kiralama#Abdullah Güler

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