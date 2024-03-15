AJet'ten ucuz bilet kampanyası

Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 14:18
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AJet, 15-17 Mart 2023 tarihlerinde alınan yurt içi biletlerle 31 Mart - 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki seyahatlerde bilet fiyatlarını 299 liradan başlatma kararı aldı.
AJet yurt içi bilet satışlarında kampanya düzenledi. 15-17 Mart 2023 tarihinde alınacak biletlerle 31 Mart - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
Mobil uygulamadan alınan biletler 299 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.