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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

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#Derya Yanık#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Müjde
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alacak Başvuru tarihleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 19:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada çeşitli kadrolarda 2431 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuru işlemlerinin 28 Nisan'da başlayacağını paylaştı. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde yerleştirilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapacak.

Kadrolar: Aile Sosyal Destek Personeli, Avukat, Büro Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Öğretmen ile Yurt Yönetim Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)

Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığın web sitesinden erişilebilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

 

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#Derya Yanık#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Müjde

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