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AI Tomorrow Summit ‘Gelecekteyiz’ dedi 

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#Yapay Zeka Politikaları Derneği#AIPA#AI Tomorrow Summit
AI Tomorrow Summit ‘Gelecekteyiz’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından ‘Gelecekteyiz’ temasıyla bu yıl 6’ncısı Ankara’da düzenlenen AI Tomorrow Summit 2024 sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen zirvede, çeşitli başlıklarda yapay zekâ teknolojisinde yaşanan gelişmeler ele alındı. Özel oturumlarda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devletin yapay zekâ alanındaki çalışmaları ve yapay zekânın kullanıldığı Bakanlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

AIPA Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu moderatörlüğündeki “Göklerden Öte İstikbale Doğru: Uzay” oturumunda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı panelist olarak ağırlandı. Avcı, ayrıca zirvenin bu yılki özel ödülünün de sahibi oldu.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yerli ve yabancı panelistlerin renk kattığı zirvede, sağlıktan milli savunmaya, uzaydan tarıma, veri analizinden iletişime, Avrupa Birliği’nde yapay zekâdan akıllı makinelere, akıllı şehirlerden modaya, paranın geleceğinden eğitime çeşitli mesleklerdeki dönüşüm masaya yatırılarak, gelecek projeksiyonlarına ve yapay zeka teknolojisinin olası etkilerine ilişkin  değerlendirmelerde bulunuldu.

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Hibrit olarak gerçekleştirilen zirveyi 300’ün üzerinde kişi fiziksel, binlerce kişi ise çevrim içi olarak izledi.

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#Yapay Zeka Politikaları Derneği#AIPA#AI Tomorrow Summit

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