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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Adrese teslim e-Devlet şifresi hizmeti için video yayınlandı

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Adrese teslim e-Devlet şifresi hizmeti için video yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti için kullanım videosu hazırladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili büyüklerimiz, 'Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız, nasıl kullanacağız?' diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık." ifadelerini kullandı.

Koç'un paylaştığı videoda, 65 yaş üstü vatandaşların, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetten nasıl yararlanacakları detaylı şekilde anlatılıyor.

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