Adnan Bali İş Bankasının Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Türkiye İş Bankasının Yönetim Kurulu toplantısında Adnan Bali’nin Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi.



1962 yılında Gaziantep İslahiyede doğan Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğünde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı, 1 Nisan 2011 tarihinde de Türkiye İş Bankasının 16. Genel Müdürü olarak atandı.



1968 yılında Antakyada doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Aran halen İstanbul Ticaret Üniversitesinde bankacılık doktorasını sürdürüyor. 1990 yılında İş Bankasında Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.



Operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu ve halen Softtech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

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