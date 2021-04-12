‘A’dan Z’ye santral inşa edebiliriz’

TÜRKİYE’nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu’da çalışmak için Rusya’da eğitim alan gençlerden mezun olanlar aktif olarak göreve başladılar. İlk mezunlardan olan Abdullah Safa Duman, mezun olup geldikten sonra eğitim sürecinde kazandıkları bilgileri hem artırdıklarını hem de pratik olarak tecrübe ettiklerini belirterek, “İşe başladığımızdan beri zaten çok şey öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz. Ve herkes burada bütün genç mühendisler belli bir tecrübeye mutlaka ulaşacak. Çünkü burada hepimiz farklı alanlara dağıldık, kendi alanlarımızda profesyonelleşiyoruz. Yani zamanla A’dan Z’ye santrali inşa edecek düzeye mutlaka geleceğiz” dedi.

9 BİN ADAY ARASINDAN SEÇİLDİLER

Rusya’da 6.5 yıl eğitim aldıktan sonra Akkuyu’da çalışmaya başlayan genç mühendislerden Duman, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 9 bin gencin başvurduğu bir sınav sonucunda seçilen 50 kişinin eğitim için Rusya’ya gittiğini belirterek, “İlk gittiğimizde Rusça eğitimi aldık, hiçbirimiz bilmiyordu. Son 1.5 senede de hepimiz kendi alanlarımıza yöneldik, kendi tercih ettiğimiz nükleer santraldaki iş pozisyonlarımıza yönelik farklı alanları tercih ettik. O alanlar üzerinde tezlerimizi hazırladık. Eğitim dili tamamen Rusça’ydı, süreci gerçekten zorluydu. Yeni öğrendiğimiz bir dilde nükleer fizik alanında eğitim alıyorsunuz bu zaten başlı başına zor bir şey ama hepimiz başarılı bir şekilde eğitimimizi tamamladık” diye konuştu.

ZOR ALIŞTIK AMA SEVDİK

Genç mühendislerden Meltem Pınar ise, “Farklı bir ülkede, farklı bir kültürde yaşamamız gerekiyordu. Daha soğuk bir iklim, farklı bir mutfak, farklı kültür bunlara uyum sağlamakta zorlansak da bir süre sonra alıştık, hatta sevdik. Rusya’nın kışını özlüyorum. Burada kar görmedim” dedi.

PRATİK EĞİTİMİN KATKISI

Genç mühendisler Rusya’da aldıkları eğitim sürecini anlatırken pratik eğitimin de önemini dikkat çektiler. Meltem Pınar, gördükleri eğitimin ardından belli periyotlarla nükleer santrallerde ilgili çalışmalara katılmanın staj eğitiminin iyi bir deneyim olduğunu kaydederek, “İşletmedeki santralin prosedürünün nasıl olduğunu, vardiya sisteminin nasıl gerçekleştirildiğini, üretimin nasıl olduğunu görmek gerçekten güzel. Rusya’daki santrallerden gönderilen veriler üzerinden çalışmalarımızı yaptığımız için teoride kalmıyordu aslında bir nevi uygulamalı bir proje çalışması oluyordu. Gerçek verilerle projelerimizi yapıp sonuçlandırabiliyor, analiz edebiliyorduk” diye konuştu.

143 TÜRK MÜHENDİS ÇALIŞIYOR

SAFA Duman, “50 kişi Rusya’ya gittik mezun olan 35 kişi Türkiye’ye döner dönmez işe başladık. Toplam 186 kişi bu programdan mezun oldu. 2018 yılı itibari ile 4 grup; 143 Türk mühendis çalışıyor, bu yıl mezun olan 43 kişi daha yakında işe alınacak” dedi.

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