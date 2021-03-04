Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.



İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ



