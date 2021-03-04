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Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personeli alacak
Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; ilanda yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
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