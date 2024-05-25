‘Açık veya örtülü kur hedefimiz yok’

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‘YABANCI İLGİSİ ARTTI’

Son dönemde portföy tercihlerinin TL’ye yöneldiğini ve ülkeye kaynak girişinin arttığını vurgulayan Mehmet Şimşek, bu gelişmelerin arkasında kural bazlı ve öngörülebilir politikaların başarısının yattığını ifade etti.

Şimşek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalar ve reel sektör yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlamaya başladı. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkânlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor. Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.”