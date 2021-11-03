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Açık bankacılık nedir, ne demek?

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Açık bankacılık nedir, ne demek

Açık bankacılık, yakın zamanda adı fazlaca geçen tabirler arasında yer almaktadır. İngiltere hükümetinin Birleşik Krallık’taki finans ve bankacılık sektöründe reform yaratmak ihtiyacı ile ortaya çıkan bu kavram, bankacılık işlemlerinin daha şeffaf bir konuma getirilmesine imkan tanıyor. Peki, açık bankacılık nedir? İşte, o detaylar

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Açık bankacılık tabiri, yeni yüz yılın öne çıkan kavramları arasında yerini aldı. Finans ve bankacılık sektörünü daha iyi bir konuma taşıma ve rekabeti artırma hedefinin arkasındaki motivasyon ise yeni finansal ürün ve hizmetleri tasarlayarak müşterilere daha fazla seçenek sunacak finansal hizmet sağlayıcılarının pazara dahil edilmesi üzerine kuruluydu.

İngiltere hükümetinin müşteri deneyimlerini iyileştirmek adına mevcut regülasyonlarda gittiği bir dizi güncelleme sırasındaki düzenlemelerden biri de Açık Bankacılık oldu ve dokuz özel büyük banka, Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (OBIE-Open Banking Implementation Entity) bünyesinde faaliyete başladı.

Birleşik Krallık’taki bu düzenlemenin Avrupa Birliği’ndeki muadili Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2- Payment Services Directive 2) olarak bilinen yönergeydi ve yönerge bankacılık verilerini üçüncü parti kurumlara açmak için tasarlanmış bir programın başlangıcıydı.

Açık Bankacılık nedir?

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Açık Bankacılık; üçüncü parti kurumların, müşterilerin finansal bilgilerine erişebildiği güvenli bir bankacılık modelini temsil ediyor.

Daha geniş tanımıyla ise Açık Bankacılık; bankalar tarafından kayıt altına alınan, düzenli fatura ödemeleri, harcama bilgileri, kullanılan krediler gibi müşteri finansal bilgilerinin, müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü parti kurumların kullanımına açılarak, müşteri yararına birçok hizmet sunulması anlamına geliyor.

Bu hizmetler, müşterilerin finansal ürün ve hizmetler arasında karşılaştırma yapabilmesine, birçok bankada hesabı olan kişilerin birden fazla uygulamaya giriş yapmak yerine tek bir uygulama üzerinden tüm finansal bilgilerine erişebilmesine ve yapılan kredi başvurularının da daha hızlı sonuçlanabilmesine olanak sağlıyor.

Bir örnek ile konuyu somutlaştıralım: İki farklı bankada hesabınızın olduğunu varsayalım. Günümüz koşullarında hesaplarınızı yönetmek için her birine ayrı ayrı zaman ayırmanız gerekiyor. Açık Bankacılık modeli ise tüm hesaplarınızı tek bir yerde konsolide ediyor ve hesaplarınızın yönetimini çok daha kolay bir hale getiriyor. Üstelik, sizin ve diğer banka müşterilerinin izni doğrultusunda bankalar finansal bilgilerini, müşterinin beklentilerine daha iyi cevap verecek akıllı ürünler ve hizmetler oluşturmak için de kullanılabiliyor.

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