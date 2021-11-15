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AB'nin tarımsal üretimi 2020 yılında geriledi

#Eurostat#Avrupa İstatistik Ofisi#Avrupa Birliği
ABnin tarımsal üretimi 2020 yılında geriledi

Avrupa Birliği'nin (AB) tarımsal üretimi geçen yıl yüzde 1,1 düşüşle 414,1 milyar avro seviyesine indi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2020 yılı tarımsal üretim verilerini yayımladı. Buna göre, AB üyesi 27 ülkenin toplam tarımsal üretimi 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,1 gerileyerek 414,1 milyar avroya düştü.

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AB üyesi ülkeler arasında geçen yıl tarımsal üretiminde ilk sırayı Fransa aldı. Söz konusu dönemde, Fransa 76,3 milyar avro, Almanya 57,6 milyar avro, İtalya 56,9 milyar avro, İspanya 52,3 milyar avro, Hollanda 28,2 milyar avro ve Polonya 26,4 milyar avro tarım üretimi gerçekleştirdi. Böylece 2020 yılında tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 18,4'ü Fransa, yüzde 13,9'u Almanya, yüzde 13,7'si İtalya, yüzde 12,6'sı İspanya, yüzde 6,8'i Hollanda ve yüzde 6,4'ü Polonya tarafından sağlandı.

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Öte yandan, 2020 yılında AB üyesi 11 ülkenin toplam tarımsal üretimi geriledi. Tarımsal üretimde en fazla düşüş yüzde 11,3'le Romanya'da, yüzde 4,5'le Malta ve Bulgaristan'da, yüzde 3,9'la Finlandiya'da, yüzde 3,1'le Hollanda ve Macaristan'da belirlendi. Söz konusu gerileme İtalya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 1,9 ve Almanya'da yüzde 1,6 olarak ölçüldü.

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#Eurostat#Avrupa İstatistik Ofisi#Avrupa Birliği

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