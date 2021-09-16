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AB'nin ihracatı artış yaşadı

#İhracat#Ekonomi#Ekonomianasayfa
ABnin ihracatı artış yaşadı

Avrupa Birliği'nin ihracatı, temmuzda 186,1 milyar avroya, ithalatı da 170,4 milyar euroya çıktı.

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Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 186,1 milyar euroya, ithalatı da yüzde 18,7 yükselerek 170,4 milyar euroya çıktı. Böylece AB, temmuz ayında 15,7 milyar euroluk dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 yükselişle 206 milyar euro, ithalat da yüzde 17,1 artışla 185,3 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda yaklaşık 20,7 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,4 milyar avro ile ABD, 24,7 milyar avro ile Birleşik Krallık, 18,1 milyar euro ile Çin, 13,8 milyar euro ile İsviçre, 8 milyar euro ile Rusya ve 6 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 36,2 milyar euro ile Çin, 17,8 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar euro ile Rusya, 12,1 milyar euro ile Birleşik Krallık, 10,3 milyar euro ile İsviçre ve 6,6 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

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#İhracat#Ekonomi#Ekonomianasayfa