Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı

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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi hazırlıklarını tamamladıktan sonra Akdeniz'e açıldı. Gemi Taşucu-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." mesajı paylaşıldı.
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. 🌊 📍— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 5, 2022
Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. 🇹🇷#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/d8Tvv2n0dT