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Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı

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#Abdülhamid Han#Sondaj Gemisi#Akdeniz
Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 14:59

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı.

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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi hazırlıklarını tamamladıktan sonra Akdeniz'e açıldı. Gemi Taşucu-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

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#Abdülhamid Han#Sondaj Gemisi#Akdeniz