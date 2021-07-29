ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 100 bin varil (yüzde 0,9) azalarak yaklaşık 435 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları Ocak 2020'den bu zamana kadarki en düşük seviyeyi gördü.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon 300 bin varil (yüzde 1) azalışla 234 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 590 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 507 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 26 bin varil artarak 2 milyon 489 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Temmuz haftasında 236 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 542 bin varil seviyesinde gerçekleşti.EIA'nın Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın