ABD’nin Çin’e uygulayacağı ek gümrük vergileri belli oldu

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ABD Başkanı Joe Biden, Çin’den ithal edilen çelik, alüminyum, yarı iletkenler, bataryalar, önemli mineraller, güneş pilleri ve vinçler de dahil olmak üzere 18 milyar dolar değerinde ürünlere yönelik gümrük vergilerinde yüksek artış yapılacağını açıkladı.

Buna göre:

* Hâlihazırda yüzde 0 ya da yüzde 7.5 gümrük vergisi uygulanan Çin’den ithal bazı çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri bu yıl yüzde 25’e çıkarılacak.

* Çin’den ithal yarı iletkenlere yönelik gümrük vergilerinin 2025’e kadar yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacak.

* Çin’den ithal elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini bu yıl yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkacak.

* Elektrikli araçlar için lityum-iyon bataryalara uygulanan gümrük vergisi bu yıl yüzde 7.5’ten yüzde 25’e; elektrikli araçlarla ilişkili olmayan bataryalara uygulanan gümrük vergisi ise 2026’da yüzde 7.5’ten yüzde 25’e çıkarılacak.

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* Elektrikli araç bataryaları için doğal grafit ve kalıcı mıknatıslara 2026’da yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak.

* Güneş pillerine yönelik gümrük vergileri bu yıl iki katına çıkarılarak yüzde 50’ye yükseltilecek.

* Tıbbi ürünler, şırıngalar ve iğnelere yüzde 50 oranında yeni gümrük vergisi getirilecek. Bazı solunum maskeleri ve yüz maskeleri de dahil olmak üzere belirli kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik gümrük vergileri mevcut durumdaki yüzde 0 ila yüzde 7.5 aralığından yüzde 25’e yükselecek.

* Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump’ın getirdiği vergileri uygulamaya devam edeceği ve diğer gümrük vergilerini artıracağı ifade edildi. ABD Ticaret Temsilciliği’nin Reuters’a yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinin yaklaşık 90 gün içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtildi.