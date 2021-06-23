MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'nin cari açığı yüzde 11,8 arttı
GeriEkonomi ABD'nin cari açığı yüzde 11,8 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

ABD'nin cari açığı yüzde 11,8 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'nin cari açığı yüzde 11,8 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021'in ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, Ocak-Mart 2021'de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8 genişleyerek 195,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 206,8 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi de 188,5 milyar dolardan 175,1 milyar dolara revize edildi. Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,3'ten yüzde 3,6'ya yükseldi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi