ABD'li bankaların ikinci çeyrek bilançolarında Kovid-19 etkisi

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı. JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolara geriledi. Banka, 2019'nin ikinci çeyreğinde 9,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,38 dolara düştü. Bankanın hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 2,82 dolar seviyesindeydi. JPMorgan Chase'in 2020'nin ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 33,8 milyar dolar oldu. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki geliri 29,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.



CİTİGROUP'UN KARI YÜZDE 73 AZALDI

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 azalarak 1,3 milyar dolara geriledi. Bankanın geçen senenin nisan-haziran dönemindeki net karı 4,8 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,95 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,50 dolara düştü. Citigroup'un bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış göstererek 19,7 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 18,7 milyar dolar gelir elde etmişti.



WELLS FARGO 2008'DEN BU YANA İLK KEZ ZARAR ETTİ

ABD'li bir diğer yatırım bankası Wells Fargo ise 2008 finansal krizinden bu yana ilk kez çeyreklik zararını açıkladı. Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın ikinci çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık zarar etti. Kurum, 2019'un ikinci çeyreğinde 6,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalışla 17,8 milyar dolara geriledi. Wells Fargo geçen yılın nisan-haziran döneminde 21,6 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.