AB'den serbest dolaşıma yönelik ortak kriter teklifi

AB Komisyonu, salgın nedeniyle üye ülkelerin serbest dolaşımı sınırlandıran önlemlerinin uyumuna yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB ülkeleri seyahat kısıtlamaları kararını belirlenen ortak kriterlerle verecek.

Üye ülkeler, Kovid-19 yeni vaka sayılarına, bölgelerdeki Kovid-19 test sayılarına ve testlerdeki pozitif vaka oranlarına ilişkin verileri haftalık olarak Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) sunacak.



ORTAK KRİTERLERİN AVRUPA ÇAPINDA RENK KODU KULLANILARAK HARİTALANMASI YAPILACAK

Belirlenen ortak kriterlerin Avrupa çapında renk kodu kullanılarak haritalanması yapılacak. Haftalık güncellenecek haritada bölgeler salgın verilerine göre yeşil, turuncu, kırmızı ve gri renk olarak ayrılacak.

Kovid-19 oranı çok düşük olan bölgeler yeşil renk belirlenecek. Bu bölgeye seyahat serbestçe yapılacak. Salgınının biraz daha yaygın olduğu turuncu bölgelere seyahatlerde Kovid-19 testi ile kişisel bilgilerin yer aldığı form doldurulması tavsiye edilecek. Son 14 günde toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 50'nin altında olan ve pozitif Kovid-19 test oranı yüzde 3'ün altındaki bölgelere seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Yüksek riskli bölgelerden gelen yolculara uygulanan önlemler için ortak bir çerçeve belirlenecek. Kırmızı bölgeler ile yeterli veri bulunmayan gri bölgelerden ise test veya 14 günlük karantina ile seyahat gerçekleştirilebilecek. Herhangi bir kısıtlama hakkında halka açık ve zamanında bilgi verilecek. Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.