AB'den 6 şirkete 7,8 milyon euro ceza

Avrupa Birliği, Valve dahil olmak üzere 6 oyun firmasına 7,8 milyon euro para cezası verdi. Sebebi ise rekabet kuralarını ihlal etmesi... Oyun firmaları bir ülkeden alınan oyunların başka ülkelerde oynanmasını engelledi. Sonunda cezaya çarpıtırıldı.

AB Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager, bunun oyuncuların en iyi fırsatlar için "alışveriş yapmasını" engellediğini söyledi. Oyun şirketi Valve ise itiraz etmeyi planladığını söyledi.

Para cezasına çarptırılan diğer yayıncılar şunlar:

Japonya'nın Bandai Namco ve Capcom

Fransız geliştirici Focus Home

Alman yayıncı Koch Media

ABD merkezli ZeniMax

Beşi de komisyonla işbirliği yaptı, dolayısıyla asıl cezaları da düşürüldü. Ancak komisyon, Valve'ın işbirliği yapmadığını ve herhangi bir kesinti olmaksızın 1.6 milyon avrodan fazla para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Valve, CNBC'ye "tam olarak işbirliği yaparak, istenen tüm kanıt ve bilgileri komisyona sağladığını" söyleyerek bunu yalanladı. Bulgularla aynı fikirde olmadığını ve itiraz etmeyi planladığını ekledi.

ANLAŞMA ORTAYA ÇIKTI

Şirketlerin tek Avrupa pazarını bölmemesi gerekiyor. Ancak Avrupa Ekonomik Alanının (EEA) bazı üyelerinin diğerlerinden daha düşük gelirleri var, bu da oyunların genellikle bu ülkeler için daha ucuza fiyatlandırıldığı anlamına geliyor.

Valve, Half-Life serisi gibi oyunlar üretiyor, ancak aynı zamanda satış için tahmini 44.000 oyun sunan dünyanın en büyük çevrimiçi PC oyun platformlarından biri olan Steam'in de sahibi.

Alıcılar oyunları doğrudan Steam'den satın alabilirler, ancak şirket oyun yayıncılarına oyun indirmeleri için başka sitelerden satın alınabilecek "etkinleştirme anahtarları" da veriyor.

AB'ye göre Valve, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya ve Litvanya dışındaki belirli oyunların etkinleştirilmesini engelleyen Steam anahtarları yayınlamak için belirtilen tüm yayıncılarla ikili anlaşmalar imzaladı.

Bu arada AB, beş yayıncının birbirleriyle sınır ötesi oyun satışlarını kısıtlayan anlaşmalar yaptığını ortaya çıkardı.