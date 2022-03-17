AB'de yeni otomobil satışları şubatta tarihi düşüş yaşadı

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki sorunlar Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Euronews'un haberine göre AB ülkelerinde şubat ayında yeni araç tescilleri tarihi düşük seviyelere geriledi. Geçen yılın şubat ayında 771 bin 349 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 719 bin 465'e indi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azaldı.

Böylece, AB ülkelerinde şubat ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay geriledi.