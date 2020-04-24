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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:47,Son Güncelleme:

ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı

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ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
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Ülkede yeni konut satışları, martta yüzde 15,4 azalışla 627 bine geriledi ve beklentinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 15,4 azalışla 627 bine gerileyerek beklentinin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, martta bir önceki aya göre yüzde 15,4 azaldı. ABD'de bu dönemde 627 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden fazla düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 15 azalışla 645 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,5 azaldı.

Ayrıca, şubat ayına ilişkin yeni konut satış rakamları 765 binden 741 bine revize edildi.

ABD'de mart ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 14,4 düşerek 321 bin 400 dolara geriledi.

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