MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD’de yatırımcıların yüzde 55’i Bitcoin ile ilgileniyor
GeriEkonomi ABD’de yatırımcıların yüzde 55’i Bitcoin ile ilgileniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

ABD’de yatırımcıların yüzde 55’i Bitcoin ile ilgileniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de yatırımcıların yüzde 55’i Bitcoin ile ilgileniyor
Abone Olgoogle-news

Grayscale’in Salı günü açıklanan anketinin sonuçlarına göre, ABD’deki yatırımcıların yarısından fazlası, Bitcoin satın almakla ilgileniyor.

Grayscale’in 2019’da düzenlediği ankete katılan 1,000 kişinin yüzde 36’sı Bitcoin almakla ilgilendiğini söylerken, bu yılki ankette bu oran yüzde 55’e yükseldi ve bunların yüzde 83’ü de Bitcoin’e 2019 yılında yatırım yaptığını belirtti.

Anket sonuçları ayrıca, ankete katılanların yüzde 38’inin son dört ayda yatırım yaptığını gösterdi ve bunlardan üçte ikisi de bu yatırım kararında Covid-19 pandemisinin etkili olduğu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 62’si, geçen yıla göre yüzde 9 puanlık bir artışla Bitcoin’i "bildiklerini" söyledi.

Dijital para birimi Salı günü erken saatlerde 13,400 dolar ile 16 ayın en yüksek düzeyine tırmandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle