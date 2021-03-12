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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi arttı

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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık yüzde 0,5 artarak piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ait ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.
Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen ÜFE, ocakta aylık yüzde 1,3 artarak Aralık 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 2,8 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeksin şubatta yıllık bazda yüzde 2,7 artması bekleniyordu. ÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 1,7'lik artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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