MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de tüketici kredileri düşüş gösterdi
GeriEkonomi ABD'de tüketici kredileri düşüş gösterdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

ABD'de tüketici kredileri düşüş gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de tüketici kredileri düşüş gösterdi
Abone Olgoogle-news

ABD'de tüketici kredileri, nisanda bir önceki aya göre 68,7 milyar dolarlık azalış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede tüketici kredileri, nisanda bir önceki aya göre 68,7 milyar dolar azalarak 4 trilyon 133 milyar 300 milyon dolar oldu.
Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 20 milyar dolarlık azalış göstermesi yönündeydi.
Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 58,3 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 10,5 milyar dolar azaldı.
Tüketici kredileri, nisanda yıllık bazda ise yüzde 19,6 azaldı. Şubat ayından bu yana azalış gösteren veri, mart ayında yıllık yüzde 3,3 azalmıştı.
Söz konusu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,9 azalış gösterirken devir yapmayan krediler yüzde 4 düştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle