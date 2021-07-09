ABD'de tüketici kredileri beklenenden fazla arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre ülkede tüketici kredileri, mayısta aylık 35,3 milyar dolar artarak 4,27 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 18,4 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde nisan ayında yaşanan artış ise 20,04 milyar dolara revize edildi. Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 9,2 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 26,1 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, mayısta yıllık bazda ise yüzde 10'luk artış gösterdi. Mart 2016'dan sonra en yüksek artış, nisanda yüzde 5,7 ile görülmüştü.

Bu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 9,5'lik artış gösterdi.

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