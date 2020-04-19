ABD’de skandal! Süper zenginlere evden corona virüs testi

ABD’nin en zengin posta koduna sahip bölgesi olarak bilinen Miami açıklarındaki Fisher Adası sakinleri şu an dünyada yaygın olarak kullanılamayan parmaktan kan alınarak corona virüsü testi yaptırma imkanına kavuştu.

Bloomberg’ün posta kodları üzerinden yaptığı araştırmaya göre Fisher Adası, ABD’nin en zengin muhiti. Miami açıklarında yer alan ve 800 ailenin yaşadığı, plaj kumlarının Bahamalar’dan özel olarak getirtildiği adada ev fiyatları 2 milyon dolardan başlıyor ve 40 milyon dolara kadar çıkıyor. Ada yönetiminin Miami Üniversitesi Sağlık Sistemi Bölümü'nden(UHealth) 1.800 adet antikor testi aldığı ortaya çıktı.

TANESİ 17 DOLAR

ABD genelinde uygulanan testlerde ağırlıklı olarak test yapılan kişinin vücudunda koronavirüs olup olmadığı anlaşılıyor. Antikor testleri ise kişinin daha önceden virüse yakalanıp yakalanmadığını ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösteriyor. Bu testler ülkede kısıtlı sayıda bulunuyor. Dolayısıyla testlerin tanesine 17 dolar gibi çok da yüksek olmayan bir bedel ödense de 800 ailenin yaşadığı bir adanın binlerce test alması tepki topladı.

Fisher Adası sakinlerinin bir şekilde Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi’nden, 15 dakikada sonuç veren binlerce test aldığı belirtildi.

SADECE 1 KİŞİDE ÇIKTI

Fisher Adası kimlerin yaşadığının kayıtları kamuya açık değil. Adayı her isteyen ziyaret edemiyor. Miami’den kalkan feribotlara ismi verilen kişiler veya mülk sahipleri binebiliyor. Adaya ulaşmak 7 dakika sürüyor.

Şu ana kadar Fisher Adası'nda 1 kişide koronavirüs tespit edildi.