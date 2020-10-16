MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de sanayi üretimi eylülde beklenmedik şekilde düştü
GeriEkonomi ABD'de sanayi üretimi eylülde beklenmedik şekilde düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

ABD'de sanayi üretimi eylülde beklenmedik şekilde düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de sanayi üretimi eylülde beklenmedik şekilde düştü
Abone Olgoogle-news

Ülkede sanayi üretimi, eylülde aylık yüzde 0,6 azalarak beklentilerin aksine düşüş kaydetti. Kapasite kullanım oranı ise bu dönemde yüzde 71,5 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

 ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık yüzde 0,6 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6'lık azalış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin eylülde yüzde 0,5 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş son olarak ağustosta yüzde 0,4 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de eylülde yüzde 0,3 azaldı. Piyasa beklentisini karşılayamayan imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, ağustosta yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise eylülde beklentinin altında kalarak 0,5 puan azalışla 71,5'e düştü. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, eylül ayında yüzde 71,9 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 72 olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle