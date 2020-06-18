MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda toparlandı
GeriEkonomi ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda toparlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:48,Son Güncelleme:

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda toparlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda toparlandı
Abone Olgoogle-news

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda 27,5 seviyesine yükselerek toparlanma kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, haziran ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 70,6 puanlık artışla 27,5'e yükseldi.

Bu dönemde güçlü bir toparlanma gösteren endekse ilişkin piyasa beklentisi, eksi 23 değerini alması yönündeydi. Endeks, mayısta ise eksi 43,1 seviyesinde gerçekleşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından itibaren izlediği negatif seyrini sürdürmüştü.

Bu dönemde yeni siparişler endeksi 42 puanlık artışla 16,7'ye, sevkiyat endeksi 56 puanlık artışla 25,3'e ve istihdam endeksi 11 puan artarak eksi 4,3'e yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle