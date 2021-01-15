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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

ABD'de perakende satışlar düşüşünü sürdürdü

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ABD'de perakende satışlar düşüşünü sürdürdü
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ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,7 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 540,9 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini vakalardaki artışın etkisiyle koruyamayan ve son 3 aydır düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Söz konusu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden perakende satışlar, geçen yıl kasımda yüzde 1,4 azalmıştı.
Perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı. Bu dönemde perakende satışlarda görülen değişimde, elektronik ve gıda hizmetlerindeki satışların azalması etkili oldu. Elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar yüzde 4,9 azalırken, gıda hizmetlerindeki satışlar yüzde 4,5'lik azalış gösterdi. 

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