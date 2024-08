ABD'de konut fiyatları yükselişi devam ediyor

Haberin Devamı

Ülkede konut piyasasına ilişkin açıklanan son veriler, konut satışlarının yavaşladığını ortaya koydu.

Ulusal Emlakçılar Birliğinin (NAR) verilerine göre, ABD'de ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalarak 3,89 milyona geriledi.

Art arda dört aydır konut satışlarında yaşanan düşüşte, rekor seviyelere ulaşan konut fiyatları ile yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranları etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni konut satışları da yüksek konut fiyatları ve mortgage faiz oranlarının etkisiyle haziranda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

KONUT FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, haziranda yıllık yüzde 4,1 artarak 426 bin 900 dolar ile art arda ikinci ayda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da 417 bin 300 dolar olarak kaydedildi.

Emlak sitesi Redfin'in verilerine göre, haziran ayında ülke genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,0 arttı. Aynı dönemde satılan konut sayısı yüzde 11,8 düşerken, satışa çıkarılan evlerin sayısı yüzde 14,3 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de ABD'de konut fiyatlarının önceki aylara kıyasla yavaşlasa da yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu. Nisan ayında yıllık yüzde 6,4 artan Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 yükseldi.

Analistler, konut fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesinin konut arzının az olmasından kaynaklandığını belirtti.

BATI EYALETLERİNDE KONUT FİYATLARI DAHA YÜKSEK

Konut fiyatlarında, haziran ayında ABD'nin 4 bölgesinin tamamında artış görüldü. NAR verilerine göre, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington ve Wyoming eyaletlerini kapsayan Batı bölgesinde medyan konut fiyatı, haziranda yıllık yüzde 3,5 artışla 629 bin 800 dolara yükseldi. Batı bölgesinde ikinci el konut satışları ise söz konusu dönemde yıllık bazda yatay bir seyir izleyerek 740 bin oldu.

Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinin bulunduğu Kuzeydoğu bölgesinde de medyan konut fiyatı haziranda yıllık yüzde 9,7 artarak 521 bin 500 dolara çıktı. Kuzeydoğu bölgesindeki konut satışları da bu dönemde yıllık yüzde 6 düşüşle 470 bine indi.

Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia ve West Virginia'yı kapsayan Güney bölgesinde medyan konut fiyatı, haziranda yıllık yüzde 1,7 artışla 373 bin dolara tırmandı. Güney bölgesindeki konut satışları aynı dönemde yıllık yüzde 6,9 azalışla 1,76 milyona düştü.

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, North Dakota, Nebraska, South Dakota ve Wisconsin'in bulunduğu orta batı eyaletlerinde ise medyan konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 5,5 artarak 327 bin 100 dolara yükseldi. Bu bölgedeki konut satışları da haziranda yıllık yüzde 6,1 azalarak 920 bine geriledi.

KONUT SAHİBİ OLMANIN EN PAHALI OLDUĞU EYALET CALİFORNİA

AA muhabirinin emlak sitesi Redfin'in ABD Konut Piyasası verilerinden derlediği bilgiye göre, ABD'de medyan konut fiyatının en yüksek olduğu eyalet California oldu. Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento gibi şehirlerin bağlı olduğu ABD'nin en kalabalık eyaleti California'da medyan konut fiyatı, haziranda 857 bin 800 dolar olarak kaydedildi. Eyalette söz konusu dönemde medyan konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 7,7 arttığı hesaplandı.

Konut fiyatlarının en yüksek olduğu eyaletler sıralamasında California'yı Hawaii, Massachusetts, Washington, Colorado, New York, Utah, New Jersey, Oregon ve Rhode Island izledi.

Büyük Okyanus'ta bulunan ve adalardan oluşan Hawaii'de medyan konut fiyatı haziranda 821 bin 900 dolar olarak kaydedildi. Aynı zamanda Hawaii, medyan konut fiyatının haziranda yıllık bazda en fazla arttığı eyalet oldu. Hawaii'de medyan konut fiyatı haziranda yıllık bazda yüzde 16,1'lik artış gösterdi.

ABD'de medyan konut fiyatı haziranda Massachusetts'te 679 bin 100 dolar, Washington'da 650 bin 200 dolar, Colorado'da 607 bin 400 dolar, New York'ta 573 bin 800 dolar, Utah'ta 551 bin 300 dolar, New Jersey'de 550 bin 100 dolar, Oregon'da 527 bin 800 dolar ve Rhode Island'da 521 bin dolar olarak kaydedildi.

IOWA, KONUT FİYATLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU EYALET

ABD'de medyan konut fiyatının en düşük olduğu eyalet ise ülkenin orta batı eyaletlerinden biri olan Iowa oldu.

Iowa'da medyan konut fiyatı haziranda 248 bin 500 dolar olarak kaydedildi. Eyalette medyan konut fiyatında, haziranda yıllık yüzde 4'lük artış yaşandığı görüldü.

West Virginia, Oklahoma, Ohio, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Indiana, Kentucky, Michigan, North Dakota, Missouri, Alabama ve Kansas gibi eyaletlerde de medyan konut fiyatları haziranda 300 bin dolar bandının altında yer aldı.

SADECE 3 EYALETTE KONUT FİYATLARINDA AZALIŞ KAYDEDİLDİ

Öte yandan, ABD'de haziranda sadece 3 eyalette medyan konut fiyatlarında yıllık bazda azalış kaydedildi. Bu eyaletler Wyoming, Texas ve South Dakota oldu. Medyan konut fiyatları haziranda Wyoming'de yüzde 12,9, Texas'ta yüzde 1,1 ve South Dakota'da yüzde 0,57 düştü.