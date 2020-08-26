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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentiyi aştı

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ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentiyi aştı
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artışla 230,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarak 230,7 milyar dolara yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini koruyan ve piyasa beklentisini geride bırakan verinin, temmuzda yüzde 4,3 artması öngörülüyordu.

Siparişlerin temmuz ayındaki yükselişinde, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki artış belirleyici oldu. Temmuzda ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler aylık yüzde 35,6'lık artış gösterdi.

Haziran ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış ise yüzde 7,7'ye, siparişlerin toplam tutarı da 207,5 milyar dolara revize edildi. Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor. 

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