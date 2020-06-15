MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD’de bu yıl işsizlik yüzde 8.0’i aşabilir
GeriEkonomi ABD’de bu yıl işsizlik yüzde 8.0’i aşabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

ABD’de bu yıl işsizlik yüzde 8.0’i aşabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de bu yıl işsizlik yüzde 8.0’i aşabilir
Abone Olgoogle-news

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Haziran ayından itibaren başlayan yeni istihdam artışlarına karşın, ABD genelinde işsizliğin 2020 yılının sonunda yüzde 8.0 ya da biraz daha üzerinde olabileceği uyarısı yaptı.

CBS Televizyonunda Face the Nation programında konuşan Kaplan, işsizlik oranlarındaki artışın temel olarak, ekonomideki Covid-19 pardemisine bağlı kapanmaların açılış sürecinde yaşanan hizmetler sektöründeki istihdam kayıpları kaynaklı olduğunu vurguladı.

ABD’de en son açıklanan verilere göre, 30 Mayıs’ta sona eren haftada, işsizlik sigortasına başvuranlara bağlı hesaplamalar işsizlik oranının yüzde 14.4 düzeyinde olduğunu gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.5 küçülmesini ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 9.3 olmasını bekliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle