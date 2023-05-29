ABD'de borçlanma tavanı için anlaşma çıktı

Haberin Devamı

ABD'de borçlanma tavanı krizi sona erdi. Haziran ayında kalan son paraların da biteceğine yönelik açıklamaların ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy yaptıkları toplantıda federal borçlanma tavanının artırılması konusunda nihai anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Biden "İyi haberlerimiz var, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile konuştum. Partiler üstü bir bütçe anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Kongre'ye yasa tasarısını bir an önce onaylamaya çağırdı.

Biden ile McCarthy'nin anlaşmasına rağmen ABD Hazinesi'nin vaktinin tükendiği gerçeği masada duruyor. Yellen, borçlanma limitinin 5 Haziran'a kadar uzatılmaması halinde temerrüdün olacağını söylemişti.

1 OCAK 2025'E KADAR ASKIYA ALINACAK

Haberin Devamı

Yapılan anlaşmaya göre federal borçlanma tavanı uygulaması 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınacak.

Temsilciler Meclisi'ne sunulan 99 sayfalık tasarıda ABD Hazinesi 2024 mali yılında menkul kıymet harcamaları için 886 milyar dolar ve menkul kıymet dışı harcamalar için 703 milyar dolar yetkiye sahip olacak. 2025 yılında güvenlik harcamaları yüzde 1 artacak.