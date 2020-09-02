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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

ABD petrol stokları bir haftada 6.36 milyon varil azaldı

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ABD petrol stokları bir haftada 6.36 milyon varil azaldı
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ABD hampetrol stokları, 28 Ağustos’ta sona eren haftada 6 milyon 360 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 237,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.42 artışla 45.76 dolara, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.30 artışla 42.93 dolara yükseldi. Spot piyasalarda da Brent petrolün varil fiyatı 46.09 dolara, Batı teksas hafif petrolün varil fiyatı da 42.86 dolara yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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