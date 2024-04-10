ABD Mart ayı enflasyon verisi yayınlandı

Haberin Devamı

Çarşamba günü yayınlanan ABD hükümetine göre ABD tüketici enflasyonu geçen ay artmaya devam etti. Bu artışla ABD Merkez Bankası Fed'in olası erken faiz indirimi olasılığını azalttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Mart ayında Şubat ayına göre 0,3 puan artışla yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan, geniş çapta izlenen enflasyon göstergesi yıllık yüzde 3,8 oranında arttı. Şubat ayında enflasyon yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.