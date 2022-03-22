ABD ile 100 milyar dolarlık temas

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‘Transatlantik İhracatında Türkiye’nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalıştayları’ programı kapsamında, Türkiye’den 14 Mart’ta ABD’ye giden heyet temaslarını tamamladı. Aralarında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri ile iş insanlarının bulunduğu heyet, Washington ve New York’ta ziyaretler, yuvarlak masa toplantıları ve paneller gerçekleştirdi.

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TÜRKİYE DAVETİ

Görüşmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve işbirliğinin önemi vurgulanırken, ABD’li yatırımcılar Türkiye’ye davet edildi. Türkiye’nin ABD’li yatırımcılar için bir çok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi. Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele aldı. Heyetin ABD Ticaret Bakanlığına ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine atfedilen önem, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aşılması ve yatırım konularında istişarelerde bulunuldu.

Program kapsamında ABD Ticaret Odasında ‘Yeni Fırsatlara Kapılar Açmak: Türk-Amerikan Ticari İlişkileri’ konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

DİPLOMASİ ÇALIŞTAYI

ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel’in moderatörlük yaptığı toplantıda Türk heyetinin yanı sıra ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve oda temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerindeki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ile ilgili hususlar konuşuldu. Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarında resmi kurumların yanı sıra Washington DC’de düşünce kuruluşu AtlanticCouncil ile görüşmeler gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca New York’ta bulunan Türkevi’nde iki ticari diplomasi çalıştayı yapıldı. “Türkiye ve Amerika’nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi” başlıklı birinci panelde SETA Vaşington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat’ın moderatörlüğünde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak konuşmacı olarak yer aldı.