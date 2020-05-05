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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:24,Son Güncelleme:

ABD Hazinesi'nden büyük borçlanma

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ABD Hazinesi'nden büyük borçlanma
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ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin nisan-haziran döneminde 2,9 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu borçlanmanın şubat ayında duyurulan tahminden 3,05 trilyon dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 677 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilerek, bu yılın ilk çeyreğinde 477 milyar dolar borçlandığı kaydedildi.

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