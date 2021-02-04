MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD Hazinesi tahvil satışı yaptı
GeriEkonomi ABD Hazinesi tahvil satışı yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:47 | Son Güncelleme:

ABD Hazinesi tahvil satışı yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Hazinesi tahvil satışı yaptı
Abone Olgoogle-news

ABD Hazine Bakanlığı, yeniden finansman kapsamında 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık rekor seviyede devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 9 Şubat'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Şubat'ta 41 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Şubat'ta 27 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 63,1 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle