ABD ham petrol stokları 2.93 milyon varil yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720,000 varil geriledi. ABD’de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250,000 varil yükseldi.

Süveyş Kanalı’nda büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması üzerine, ham petrol fiyatları, yüzde 5.0’ten çok düştükten sonra, yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.

Verinin açıklanmasının ardından Mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.09 artışla 61.45 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.97 artışla 58.31 dolara yükseldi.

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