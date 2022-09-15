ABD enflasyonu piyasaları gerdi

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Bir süredir yurtdışından pozitif olarak ayrışan Borsa İstanbul da bu gelişmenin ardından bir satış dalgasıyla karşılaştı. BIST 100 endeksi dün güne yüzde 1.01 düşüşle 3.392 puandan başladı. Açılışı takiben satış dalgası hızlandı. Endekste genel kayıp yüzde 2’yi aşarken, bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 10’u buldu. Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank’ta devre kesiciler devreye girdi. Endeks dünkü kapanışını ise bir miktar toparlanarak yüzde 0.59 yükselişle 3.446 puandan yaptı. BIST 100 endeksi, salı günü yüzde 6’yı aşan düşüşle kapanmıştı.

SERT DÜŞÜŞLER

Enflasyon verilerinin Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendirmesinin ardından New York borsasındaki endeksler ortalama yüzde 4.5 değer kaybederken, tahvil piyasasında satışlar arttı. Karışık seyrini sürdüren Avrupa borsalarında da, söz konusu gelişmelere paralel olarak küresel enflasyonist endişelerle sert düşüşler yaşandı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın önceki açıkladığı rakamlara göre, ülkede temmuz ayında beklenenden az yükselen tüketici fiyatları ağustos ayında yeniden yükseliş eğilimine girerek yüzde 0.1 arttı. Enflasyondaki çıkış bir yıl öncesine göre yüzde 8.3 olarak hesaplandı. Enflasyon temmuz ayında beklentilerin altında artış kaydederek yüzde 8.5 olmuştu. Haziran ayında ise son 41 yılın rekorunu kırarak yüzde 9.1’e yükselmişti.

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22 YIL ARADAN SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

ABD’de temmuz ayı için açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed’in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990’lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başlarken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Nomura ve Citigroup gibi önde gelen bankaların faiz artırım beklentilerinin 100 baz puan yönünde olması dikkati çekiyor. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed’in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 51.2 ve 75 baz puana yüzde 18.3 ihtimal veriliyor.