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ABD enflasyonu sürpriz yaptı! Piyasalardan sert tepki

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#ABD Enflasyonu#Enflasyon#ABD
ABD enflasyonu sürpriz yaptı Piyasalardan sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 16:30

ABD'de enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin altında gelerek sürpriz yaptı. Ülkenin enflasyonu önceki aya göre; yıllık bazda yüzde 7,1'e aylık bazda ise yüzde 0,1'e geriledi. Borsalarda yukarı yönlü sert hareketler görülürken, ons altın fiyatları 1800 dolar seviyesini aştı. Gram altın ise, tarihi rekorunu yeniledi.

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ABD kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, ülkenin enflasyonu kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,1 seviyesinde; aylık bazda yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da beklenti altı gelerek, yıllık bazda yüzde 6; aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi, ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 7,7 seviyesinden yüzde 7,3’e gerilemesi; aylıkta yüzde 0,3’e düşmesi yönündeydi. Çekirdek enflasyonun ise, yıllık bazda yüzde 6,1; aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Enflasyon verisi, Fed’in faiz kararını verirken baktığı en önemli iki veriden biri olduğu için kritik.

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Piyasa aktörleri, çekirdek enflasyondaki gerçekleşmeleri manşet enflasyona kıyasla daha yakından takip ediyor. Çünkü, çekirdek enflasyon bize fiyat artış hızının önümüzdeki süreçteki temposu hakkında bilgi veriyor.

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PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

ABD'den gelen sürpriz veri sonrası piyasalarda sert hareketler görüldü. Küresel borsa endeksleri sert yükseldi. Ons altın fiyatlarında yükseliş yüzde 1'i aşarak, en yüksek 1822 dolara kadar yükseldi. Euro/dolar paritesi 1,06’nın üzerine çıktı.

ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, 104 seviyesinin altını gördü. ABD tahvil faizleri düşüşe geçti.

DolarTL 18,55'e kadar geriledi. Gram altın ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 1093 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. 

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#ABD Enflasyonu#Enflasyon#ABD

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