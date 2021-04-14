AB mahkemesi, hava yollarına kamu desteği verilmesini yasal buldu

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı AB Genel Mahkemesi, merkezi İrlanda'da olan, düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in açtığı iki davayı karara bağladı.

Mahkeme, İsveç ve Danimarka'nın İskandinav Hava Yolları'na (SAS) salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edilen veya tarihi değiştirilen seferlerden kaynaklı zararların telafisi için sağladığı yardımları yasalara uygun buldu.

Kararda, SAS'ın söz konusu ülkelerdeki pazar payının en yakın rakibinden çok daha yüksek konumda bulunduğu ve bu firmaya sağlanan yardımların ayrımcılık içermediği kaydedildi.

Genel Mahkeme, Finlandiya'nın salgın nedeniyle Finnair'e işletme sermayesi sağlamak için emeklilik fonundan 600 milyon avro kredi vermesini de AB mevzuatına uygun buldu.

Kararda, Finnair'in ülke ekonomisi için önemli ve söz konusu finansmanın şirket için gerekli olduğu belirtildi. Ryanair, mahkemeden, salgın nedeniyle ülkelerindeki hava yolu şirketlerine sağlanan vergi indirimi ve kredi garantisi gibi çeşitli imtiyazların iptal edilmesini talep etmişti.

Ryanair, AB Genel Mahkemesi kararlarını temyiz edeceklerini duyurdu.

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