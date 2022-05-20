Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

91 model Doğan'a 250 bin lira verdi

#Doğan L#Sıfır#Otomobil

Türkiye'nin en pahalı Tofaş arabası Kırıkkale'de satıldı. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Tofaş'ın Doğan L model otomobili rekor fiyattan satıldı. Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta fabrikadan çıktığı gibi duran otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu. Araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan 7 bin 779 kilometredeki 1991 model otomobil, 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuldu.
Ankara’da galericilik yapan Sedat Oymak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 250 bin liradan satın aldığı otomobilini koleksiyonunda sergileyeceğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Laleli piyasasında Ukraynalı sevinciLaleli piyasasında Ukraynalı sevinciHaberi Görüntüle

“TÜRKİYE’DEKİ TEK SIFIR ARAÇ OLDUĞU İÇİN O PARAYI VERDİK”

Eski araba meraklısı olduğunu belirten Oymak, “Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Sağ olsun Fatih kardeşimiz de bizi kırmadı. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Biz eskiden beri bu arabaların sevdalısıyız. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Araba fiyatlarının baya bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye’deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik” dedi.

Haberin Devamı

91 model Doğana 250 bin lira verdi


“250 BİN LİRAYA VERDİK ARACI DOSTANE BİR TİCARET OLDU”

Fatih Yunus Güzel ise “Dostumuzu kıramadık. O da bizim gibi arabanın değerini bilen bir insan. Bizden daha önce arabacı ağabeyimiz. Otururken biran da ‘ben arabamı alacağım’ dedi. Bizde kıramadık güle güle hayrını görsün. 250 bin liraya verdik aracı dostane bir ticaret oldu. Yoksa değeri biçilecek bir araç değil ama değerini bilen bir insana gittiği için fiyat da ikinci planda kaldı. Dostane bir biçimde 250 bin liraya sattık. Ankara’ya gitti, Sedat Oymak ağabeyimize gitti. Kendi araba koleksiyonuna bunu da kattı. Onda da çok güzel değerli arabalar var. Allah yerine yakıştırsın” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İstanbulda Maltepe Belediyesine rüşvet operasyonuİstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!Haberi Görüntüle

“FABRİKADAN ÇIKTIĞI GİBİ BİR ARAÇ”

Doğan-L aracının 7 bin 779 kilometrede olduğunu anlatan Güzel, “Hata, boya, ezik, çizik yok. Fabrikadan çıktığı gibi bir araç yaklaşık bir buçuk yıldan beri de bendeydi. İçeride sehpanın üzerinde yatıyordu sıfır araç neyse o. Bir yerinde hata, kusur, deformasyon yok. Aracına a’dan z’ye kefilim” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğan L#Sıfır#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard